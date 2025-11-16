F1 Noticias Hoy: Ferrari pierde apoyo; Hamilton habla de su contrato; Promesa de Antonelli

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 16 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton provoca que Ferrari PIERDA APOYO en Italia. ::: LEER MÁS

La PROMESA de Kimi Antonelli para el GP de Las Vegas que asusta a McLaren. ::: LEER MÁS

BOMBAZO: Lewis Hamilton CONFIRMA la mejor noticia sobre su FUTURO en Ferrari. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!