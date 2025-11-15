La PROMESA de Kimi Antonelli para el GP de Las Vegas que asusta a McLaren

Andrea Kimi Antonelli ha hecho una promesa con Mercedes para el próximo GP de Las Vegas que debe tener en alerta a McLaren.

El corredor italiano habló en declaraciones publicadas por GPBlog sobre lo que espera para la siguiente carrera en el calendario: “Soy muy optimista. Como equipo, dijimos que intentaremos repetir todo lo que hicimos el año pasado con el coche.

“Aunque es un coche diferente al del año pasado, muchas cosas han cambiado, así que el hecho de que fuéramos rápidos el año pasado no significa que lo seamos este año.

“Creo que como equipo intentaremos poner el coche en la mejor posición posible, y como piloto, intentaré ofrecer el mejor rendimiento posible", comentó el piloto de la escudería alemana.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

