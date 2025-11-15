BOMBAZO: Lewis Hamilton CONFIRMA la mejor noticia sobre su FUTURO en Ferrari
Lewis Hamilton ha confirmado la mejor notica con respecto a su contrato y futuro inmediato en Ferrari.
Lewis Hamilton ha confirmado la mejor notica con respecto a su contrato y futuro inmediato en Ferrari.
A pesar de vivir un momento bastante complicado en la Scuderia, el siete veces campeón del mundo habló en motorsportweek abiertamente sobre su acuerdo con el conjunto de Maranello.
"Normalmente, cuando se firma un contrato, suele ser un año antes cuando se empieza a hablar de él. Quiero decir, tengo un contrato bastante largo. Así que, ahora mismo estoy un poco lejos de eso [negociar un nuevo acuerdo]", dijo el campeón.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
