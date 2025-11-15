Lewis Hamilton provoca que Ferrari PIERDA APOYO en Italia

Los medios italianos se han puesto a la defensiva de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras las críticas del presidente de Ferrari, John Elkann, hacia ambos pilotos.

Tanto los aficionados como expertos como Jenson Button, Ted Kravitz y Karun Chandhok han expresado su apoyo a Hamilton y Leclerc. Además, la prensa italiana se ha pronunciado en defensa de ambos pilotos.

La Gazzetta dello Sport criticó duramente a Ferrari por no haber conseguido un campeonato. El diario afirmó: “La verdad es que este duro reproche contra Leclerc y Hamilton resulta inexplicable, teniendo en cuenta que Ferrari no gana el campeonato de pilotos desde 2007 ni el de constructores desde 2008".

Junto a La Gazzetta, el periódico Corriere della Sera también ha respaldado a Hamilton y Leclerc, valorando especialmente la forma en que afrontaron su decepción en 2025 al hablar con la prensa. El Corriere expresó: “Los pilotos de F1 son estrellas internacionales. Hombres expuestos. Dispuestos a arriesgarse y a ser juzgados. Están obligados a comunicarse de forma constante: con la prensa, patrocinadores y organizadores".

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

