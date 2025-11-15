¡Lewis Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre el escándalo de 64 millones!
El siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha respondido a la acción legal iniciada por Felipe Massa en relación con el título de 2008.
Massa reclama hasta 64 millones de libras en daños por lo que alega fue un incumplimiento contractual ligado al polémico episodio conocido como “Crashgate”. Cabe aclarar que Massa ya había confirmado que su demanda no le afectaba a Lewis.
Por primera vez desde que el caso se trasladara a los tribunales, Hamilton se pronunció al respecto: “No tengo ninguna opinión al respecto. No leo nada ni sé nada sobre el tema, ya que no tiene nada que ver conmigo.
"Lo que a Felipe le motive, estoy seguro de que lo cree, y con razón. Yo, por mi parte, me concentro únicamente en mi trabajo”, declaró el piloto británico durante el Gran Premio de Brasil.
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
