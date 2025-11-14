F1 Noticias Hoy: Problemas con Sainz; Anuncio de Ferrari; Hamilton habla del futuro

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 13 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: James Vowles se molesta sobre afectaciones al español en Brasil. ::: LEER MÁS

ÚLTIMA HORA: ¡BRUTAL anuncio de Ferrari para el GP de Las Vegas! ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli, cerca de HUMILLAR a Lewis Hamilton en Mercedes. ::: LEER MÁS

¡Lewis Hamilton revela si SE VA O SE QUEDA en Ferrari! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!