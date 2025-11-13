ÚLTIMA HORA: ¡BRUTAL anuncio de Ferrari para el GP de Las Vegas!

Ferrari ha hecho un espectacular anuncio para el próximo Gran Premio de Las Vegas con Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La escudería de Maranello hizo oficial con una publicación en las redes sociales que usarán un traje de carreras con un diseño especial para la carrera en el desierto de nevada.

Aunque conserva el tradicional rojo, este viene acompañado de una serie de líneas gruesas atravesadas en un tono rojizo más obscuro. A pesar de que no está confirmado, hay posibilidades de que este diseño esté presente de una u otra forma en el monoplaza.

Two decades of partnership and passion 🙌 pic.twitter.com/QpjMrp9SJD — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 13, 2025

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

