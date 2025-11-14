close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
cadillac, perez, imola

Checo Noticias Hoy: Todo de la prueba; Trampa de Cadillac; Tiempos con Ferrari; Recuerda a Schumacher

Checo Noticias Hoy: Todo de la prueba; Trampa de Cadillac; Tiempos con Ferrari; Recuerda a Schumacher

Aloisio Hernández
cadillac, perez, imola

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 13 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Así fue su prueba de monoplaza con Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La laguna que permite a Cadillac hacer 'trampa' con Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: El TIEMPO OFICIAL del mexicano con el Ferrari. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡SIGUE LOS PASOS de Michael Schumacher con Ferrari! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

5958 votos

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Todo de la prueba; Trampa de Cadillac; Tiempos con Ferrari; Recuerda a Schumacher
Checo Pérez

Checo Noticias Hoy: Todo de la prueba; Trampa de Cadillac; Tiempos con Ferrari; Recuerda a Schumacher

  • 1 hour ago
¡Checo Pérez SIGUE LOS PASOS de Michael Schumacher con Ferrari!
Ferrari

¡Checo Pérez SIGUE LOS PASOS de Michael Schumacher con Ferrari!

  • Ayer 23:00
Colapinto Noticias Hoy: Clausura en Alpine; Burlas de Doohan; Fuerte confesión
FRANCO COLAPINTO

Colapinto Noticias Hoy: Clausura en Alpine; Burlas de Doohan; Fuerte confesión

  • Hoy 01:00
Franco Colapinto ACEPTA LO PEOR de su paso por Alpine
Alpine

Franco Colapinto ACEPTA LO PEOR de su paso por Alpine

  • Hoy 00:00
ESCÁNDALO: ¡Jack Doohan se habría BURLADO del CHOQUE de Franco Colapinto!
Alpine

ESCÁNDALO: ¡Jack Doohan se habría BURLADO del CHOQUE de Franco Colapinto!

  • Ayer 22:00
ÚLTIMA HORA: ¡BRUTAL anuncio de Ferrari para el GP de Las Vegas!
Ferrari

ÚLTIMA HORA: ¡BRUTAL anuncio de Ferrari para el GP de Las Vegas!

  • Ayer 17:36
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
4.000+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
4.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x