¡Checo Pérez SIGUE LOS PASOS de Michael Schumacher con Ferrari!

Sergio Pérez ha recordado a Michael Schumacher luego de su test con el SF-23 de Ferrari en Imola.

El mexicano corrió este jueves el primero de los dos días que tendrá de pruebas como parte de su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1; sin embargo, el corredor nacido en Jalisco recordó al siete veces campeón del mundo.

Esto se debe a que no se había visto un monoplaza de Maranello en Imola con un diseño totalmente negro, desde que la leyenda alemana tuvo sus primeras pruebas antes de unirse a la Scuderia.

Por lo tanto, muchos aficionados vieron con nostalgia cómo Checo corrió con un Ferrari negro, en el mismo lugar en el que lo hizo Schumacher antes de hacer historia en la categoría.

Checo con el SF-23 en Imola

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

