BOMBAZO: ¡Cadillac ficha NUEVO SOCIO para Checo Pérez en 2026!

Cadillac ha anunciado un nuevo socio de Sergio Pérez para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con el artículo de boardroom, la escudería estadounidense contrató a un nuevo jefe del área de marketing: "El próximo debut de Cadillac en la Fórmula 1 no se trata solo de construir un coche lo suficientemente rápido como para competir con los mejores del mundo.

"Se trata de construir una marca, una que se sienta tan audaz e innovadora fuera de la pista como en el garaje. Para liderar ese cargo, el equipo ha nombrado a Ahmed Iqbal como su primer Director de Marketing.

"El ex ejecutivo de TikTok y Twitter entra en el papel con la misión de convertir a Cadillac F1 en lo que él llama "el equipo local de Estados Unidos". Sin embargo, su estrategia no se basará únicamente en la publicidad tradicional o en patrocinios brillantes. Iqbal cree que la próxima gran base de fans del deporte crecerá en línea a través de creadores, comunidad y cultura", reportaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

