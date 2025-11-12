Audi, uno de los principales rivales de Sergio Pérez y Cadillac para 2026, se ha adelantado de cara al próximo campeonato.

El equipo alemán es el primero en presentar su concepto real de monoplaza para la temporada entrante. Lo anunciaron mediante un evento y publicaciones en redes sociales que acompañaron con fotos y videos.

Este es un enorme paso para la F1 debido a que la categoría entrará en una nueva era de regulaciones en los próximos meses, lo que hará que los monoplazas se vean y comporten diferente.

Al ser también un equipo nuevo, al menos en su nombre, sin duda que Audi será una de las principales medidas con las que se comparará el progreso que pueda hacer Checo y su escudería estadounidense.

Relacionado: ¡Checo Pérez lanza DURO MENSAJE contra McLaren!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!