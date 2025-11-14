close global

﻿
Lando Norris, Sergio Perez, 2024, Generic

¡Checo Pérez lanza DURO MENSAJE contra McLaren!

¡Checo Pérez lanza DURO MENSAJE contra McLaren!

Aloisio Hernández
Lando Norris, Sergio Perez, 2024, Generic

Sergio Pérez lanzó un durísimo mensaje contra McLaren por su paso por el equipo hace algunos años.

Hablando sobre las expectativas que tiene con Cadillac en una entrevista con SuperSport, el corredor mexicano dijo lo siguiente: “Sí, realmente lo creo que puedo lograr el podio. Creo que he estado en el podio por todos los equipos que conduje, excepto McLaren.

"Creo que vamos a empezar ahí atrás, pero avanzar progresivamente. Al final, en un futuro próximo, [el podio] es el objetivo. No importa quién llegue allí, siempre y cuando sea Cadillac", señaló.

Relacionado: ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

