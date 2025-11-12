Checo Noticias Hoy: Ferrari ordena a Cadillac; Captado en Maranello; Confirma su regreso
Checo Noticias Hoy: Ferrari ordena a Cadillac; Captado en Maranello; Confirma su regreso
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 11 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: El mexicano señala las finanzas de Cadillac como el factor diferencial del equipo. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ¡Ferrari ORDENA cambios a Cadillac! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1! ::: LEER MÁS
Ferrari
CONFIRMADO: ¡Checo Pérez, CAPTADO en casa de Ferrari!
- Ayer 23:00
Sergio Pérez
Checo Noticias Hoy: Ferrari ordena a Cadillac; Captado en Maranello; Confirma su regreso
- 1 hour ago
Franco Colapinto
Colapinto Noticias Hoy: Indignación contra Alpine; Su mayor reto; Habla del equipo
- 2 hours ago
Cadillac
BOMBAZO: ¡Checo Pérez CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1!
- Ayer 20:00
Alpine
¡INDIGNACIÓN en redes por ataque de Alpine a Franco Colapinto!
- Ayer 22:00
Cadillac
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- Ayer 21:00
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre
Parrilla de salida para el GP de Brasil, con castigos incluidos
- 8 noviembre