Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Checo Noticias Hoy: Ferrari ordena a Cadillac; Captado en Maranello; Confirma su regreso

Checo Noticias Hoy: Ferrari ordena a Cadillac; Captado en Maranello; Confirma su regreso

Aloisio Hernández
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 11 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: El mexicano señala las finanzas de Cadillac como el factor diferencial del equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Ferrari ORDENA cambios a Cadillac! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1! ::: LEER MÁS

