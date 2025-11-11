BOMBAZO: ¡Checo Pérez CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1!

Sergio Pérez confirmó que regresará a correr con un Fórmula 1 con el Ferrari que le prestarán para unas pruebas esta semana.

El corredor mexicano, que competirá con Cadillac en 2026, ofreció una entrevista a SuperSport, habló sobre lo que espera de manejar el SF-23 en los próximos días: “Tengo curiosidad por saber cuántas vueltas puedo hacer [En el SF-23] antes de romperme el cuello.

"Pero es una gran prueba y una gran manera de terminar el año, antes de volver al coche la próxima temporada. Es básicamente un momento para que podamos reunirnos con ingenieros, mecánicos.

"Empezar a trabajar juntos. Ya sabes, empezar a hablar el mismo idioma”, comentó el nacido en Jalisco.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

