Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

Checo Pérez Hoy: Cambia las reglas de la Fórmula 1; Cadillac lo recompensa

Checo Pérez Hoy: Cambia las reglas de la Fórmula 1; Cadillac lo recompensa

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este Domingo de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha tenido un impacto tan fuerte con su llegada a Cadillac en la Fórmula 1, que las reglas tendrán que ser cambiadas. ::: LEER MÁS

Cadillac ha confirmado las mejores noticias que podría recibir Checo Pérez respecto a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas ha destacado cómo es trabajar al lado de Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas ha resaltado que se encuentra en desventaja respecto a Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Cadillac F1

