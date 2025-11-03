Bottas acusa a Checo de obtener VENTAJAS en Cadillac

Valtteri Bottas ha resaltado que se encuentra en desventaja respecto a Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada.

Cadillac hará su debut en la Fórmula 1 con una sorprendentemente experimentada dupla de pilotos en los nombres de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Sin embargo, para mala suerte del piloto aún perteneciente a Mercedes, no ha podido estar del todo involucrado con Cadillac, algo que Checo sí ha podido hacer, y eso lo considera como una desventaja.

“No estoy tan involucrado como ‘Checo’ porque no puedo, pero aporto información clave desde la distancia. Ya hemos tenido reuniones importantes y seguimos en contacto”, expresó Bottas.

Relacionado: ¡Checo Pérez se encontraría CAMBIO HISTÓRICO en la F1 2026!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!