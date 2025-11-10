close global

﻿
Pierre Gasly smiles at Franco Colapinto as they both stand in their Alpine team gear

Franco Colapinto Hoy: Argentina invade Brasil para apoyarlo; Hace pedazos a Lance Stroll

Franco Colapinto Hoy: Argentina invade Brasil para apoyarlo; Hace pedazos a Lance Stroll

Nazario Assad De León
Pierre Gasly smiles at Franco Colapinto as they both stand in their Alpine team gear

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 9 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha disputado de manera completa por primera vez el Gran Premio de Brasil, y la gente se volcó a respaldarlo. ::: LEER MÁS

En la NBA se habla a menudo de la táctica de descarrilar una temporada, pero en la F1 quizá Alpine esté aprovechando una estrategia similar y Franco Colapinto podría obtener provecho de ello. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto vivirá un fin de semana muy emocional este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y sus sentimientos ya están a flor de piel. ::: LEER MÁS

