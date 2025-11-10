Franco Colapinto Hoy: Argentina invade Brasil para apoyarlo; Hace pedazos a Lance Stroll
Franco Colapinto Hoy: Argentina invade Brasil para apoyarlo; Hace pedazos a Lance Stroll
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 9 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha disputado de manera completa por primera vez el Gran Premio de Brasil, y la gente se volcó a respaldarlo. ::: LEER MÁS
En la NBA se habla a menudo de la táctica de descarrilar una temporada, pero en la F1 quizá Alpine esté aprovechando una estrategia similar y Franco Colapinto podría obtener provecho de ello. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto vivirá un fin de semana muy emocional este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y sus sentimientos ya están a flor de piel. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Argentina invade Brasil para apoyarlo; Hace pedazos a Lance Stroll
- hace 13 minutos
Alonso DEFIENDE de las injustificadas críticas a Aston Martin
- 1 hour ago
Checo causa DRÁSTICOS cambios en la F1
- 1 hour ago
Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil
- Ayer 20:11
VIDEO: La impactante INVASIÓN de aficionados argentinos por Colapinto en el GP de Brasil
- 2 hours ago
Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
- Ayer 19:36
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre