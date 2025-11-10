Franco Colapinto Hoy: Argentina invade Brasil para apoyarlo; Hace pedazos a Lance Stroll

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 9 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha disputado de manera completa por primera vez el Gran Premio de Brasil, y la gente se volcó a respaldarlo. ::: LEER MÁS

En la NBA se habla a menudo de la táctica de descarrilar una temporada, pero en la F1 quizá Alpine esté aprovechando una estrategia similar y Franco Colapinto podría obtener provecho de ello. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto vivirá un fin de semana muy emocional este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y sus sentimientos ya están a flor de piel. ::: LEER MÁS

