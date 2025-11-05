¿Por qué ser el último AYUDA a Alpine y Colapinto?

En la NBA se habla a menudo de la táctica de descarrilar una temporada, pero en la F1 quizá Alpine esté aprovechando una estrategia similar y Franco Colapinto podría obtener provecho de ello.

Pierre Gasly ha reconocido recientemente que acabar último podría ser, en realidad, una ventaja para el equipo, ya que les permitirá disponer de más tiempo en el túnel de viento que sus rivales en 2026. Esto les dará margen para mejorar su monoplaza durante la nueva generación de maquinaria.

El piloto francés ha firmado un nuevo contrato con Alpine, manteniéndolo en el equipo hasta el final de la temporada 2028. A pesar de ello, Gasly espera que el escudería de Enstone le brinde un coche competitivo en un futuro próximo. En lo que va de año, el piloto ha conseguido 20 puntos repartidos en 20 fines de semana de carrera, mientras que el equipo ocupa la última plaza en el campeonato de constructores, 40 puntos por detrás de Sauber, que se encuentra en la novena posición.

Aunque repetir un doble podio como el conseguido en el Gran Premio de Brasil del año pasado sería un gran acierto, permanecer en la última posición podría ofrecerles una ventaja estratégica de cara a la próxima temporada. Gasly incluso considera que estar en esa situación es "ventajoso".

"Si miras a las personas que tenemos en este equipo, creo sinceramente que contamos con todos los ingredientes para triunfar", declaró en el Gran Premio de México.

"Steve [Nielsen] es excelente, y en todos los niveles contamos con talento y experiencia en la F1, lo que me llena de optimismo para la próxima temporada. Tengo plena fe en los cambios que estamos llevando a cabo. Es una transformación integral para nosotros: cambiar de proveedor de potencia, revisar procesos y sumar nuevos miembros en la fábrica. Todo parece encajar. La situación en la que estamos nos brinda más tiempo interno para trabajar de cara al futuro. En papel, nos encontramos en una posición favorable frente a nuestros rivales."

¿Alcanzarán a sus rivales?

Contar con más tiempo en el túnel de viento es sin duda positivo, pero disponer de mayores recursos económicos también marca la diferencia. Los premios que se otorgan a los equipos que terminan en octavo o noveno lugar son notablemente superiores a los de la décima posición.

Para cerrar la brecha de 40 puntos frente a Sauber o de 42 puntos frente a Haas, Alpine tendrá que brillar en los cuatro últimos fines de semana de la temporada. Además, será imprescindible que el piloto, bajo una gran presión, sume puntos y respalde a Gasly.

La escudería ya ha demostrado que un buen resultado puede cambiar el rumbo de una temporada. Los podios de Ocon y Gasly en Interlagos el año pasado impulsaron a Alpine hasta la sexta posición, a pesar de haber pasado gran parte del campeonato en el puesto noveno. Si bien repetir ese tipo de resultado ahora parece poco probable –y aún de conseguir solo recuperarse 33 de los 40 puntos en déficit–, el rendimiento alcanzado el año pasado también parecía inalcanzable inicialmente.

Campeonato de Constructores 2025

Posición Equipo Puntos 1 McLaren 713 2 Ferrari 356 3 Mercedes 355 4 Red Bull 346 5 Williams 111 6 Racing Bulls 72 7 Aston Martin 69 8 Haas 62 9 Kick Sauber 60 10 Alpine 20

