URGENTE: ¡Ya puedes comprar BOLETOS para el REGRESO de Checo Pérez al GP de México 2026!
Los aficionados mexicanos ya pueden comprar sus boletos para el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, marcado por el regreso de Sergio Pérez.
Banorte se comunicó con sus derechohabientes mediante correos electrónicos y anunciaron que ya abrieron la preventa para poder adquirir sus entradas para la siguiente edición de la carrera en Ciudad de México. Solamente deben entrar a Ticketmaster y seguir las instrucciones para los dueños de tarjetas Banorte.
Sin duda que el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de 2026 será muy demandada porque será el regreso de Checo tras su ausencia en 2025 y la primera vez que correrá ahí con Cadillac.
ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
