Alpine le habría puesto freno a una conferencia de prensa con periodistas hispanohablantes en medio de muchos rumores sobre un inminente anuncio sobre la renovación de Franco Colapinto.

De acuerdo con información compartida por el periodista Jorge Peiró, la escudería postergó la reunión con la prensa: "La sesión de Franco solo para prensa escrita de habla hispana prevista para hoy se ha cancelado. Alpine dice que "puede que se celebre" durante el fin de semana", reportaron.

La información que rodea al futuro del corredor argentino apunta a que su renovación de contrato es un hecho y solamente queda el anuncio oficial que lo confirma para la temporada 2026.

Brasil, gracias a la cercanía geográfica con Argentina, es un fin de semana en el que habitualmente hay muchos compatriotas de Franco. Por lo tanto, las próximas horas son clave y millones están atentos a cualquier comunicación de carácter oficial.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

