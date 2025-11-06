Ha salido a la luz que Ferrari le habría filtrado información a Cadillac para desarrollar el monoplaza de Sergio Pérez.

Graeme Lowdon, en entrevista con ESPN, reveló más detalles sobre la asociación con la escudería de Maranello: "Tenemos una relación fantástica con Ferrari. Son nuestros proveedores de unidades de potencia.

"Ellos también proporcionan el cuerpo de la caja de cambios y nosotros construimos la carcasa para la caja de cambios. He trabajado con Ferrari varias veces en el pasado.

"Conozco muy bien a Fred Vasseur. Fred nos ha ayudado mucho en este proyecto. Y para nosotros es fantástico trabajar con Ferrari. Es una colaboración realmente clave.

"Por supuesto, recibimos mucha información de Ferrari, así que tenemos planos CAD y podemos hacer maquetas para ayudar a diseñar el chasis. Pero las primeras unidades de potencia llegarán justo a tiempo para el arranque", confesó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

