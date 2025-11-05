Franco Colapinto Hoy: Rompe el silencio sobre el GP de Brasil; Ser último en Alpine es de ayuda

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 5 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

En la NBA se habla a menudo de la táctica de descarrilar una temporada, pero en la F1 quizá Alpine esté aprovechando una estrategia similar y Franco Colapinto podría obtener provecho de ello. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto vivirá un fin de semana muy emocional este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y sus sentimientos ya están a flor de piel. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto vivirá un fin de semana importantísimo para su carrera, ya que podrá demostrar su valía en la Fórmula 1 ante la gente que más lo quiere. ::: LEER MÁS

Juan Pablo Montoya ha criticado duramente los méritos de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 y su asiento en Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!