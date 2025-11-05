Colapinto revela su emocionante EXPECTATIVA sobre el fin de semana en Brasil

Franco Colapinto vivirá un fin de semana importantísimo para su carrera, ya que podrá demostrar su valía en la Fórmula 1 ante la gente que más lo quiere.

Esta será la segunda vez que Colapinto en Interlagos tras su experiencia con Williams la temporada pasada, por lo que busca dar alegrías a sus compatriotas después de la decepción de la temporada anterior.

"El año pasado vimos que en esta carrera puede pasar cualquier cosa, así que intentaremos estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", explicó Colapinto.

"Además, será un fin de semana de sprint, por lo que hay aún más potencial de acción", finalizó Franco.

Relacionado: La NUEVA PISTA de Franco Colapinto sobre su RENOVACIÓN en Alpine

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!