Colapinto revela su emocionante EXPECTATIVA sobre el fin de semana en Brasil
Colapinto revela su emocionante EXPECTATIVA sobre el fin de semana en Brasil
Franco Colapinto vivirá un fin de semana importantísimo para su carrera, ya que podrá demostrar su valía en la Fórmula 1 ante la gente que más lo quiere.
Esta será la segunda vez que Colapinto en Interlagos tras su experiencia con Williams la temporada pasada, por lo que busca dar alegrías a sus compatriotas después de la decepción de la temporada anterior.
"El año pasado vimos que en esta carrera puede pasar cualquier cosa, así que intentaremos estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", explicó Colapinto.
"Además, será un fin de semana de sprint, por lo que hay aún más potencial de acción", finalizó Franco.
Relacionado: La NUEVA PISTA de Franco Colapinto sobre su RENOVACIÓN en Alpine
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Cadillac revela porqué Checo es SUPERIOR a cualquier otro para ser el líder del equipo
- hace 30 minutos
F1 Noticias Hoy: Aston Martin quiere a Charles Leclerc; Russell presiona a Antonelli
- hace 46 minutos
BOMBAZO: ¡Aston Martin hace FICHAJE desde Ferrari para Fernando Alonso!
- Hoy 15:00
Sainz explica el IMPACTANTE cambio que planea para la F1
- 1 hour ago
Colapinto revela su emocionante EXPECTATIVA sobre el fin de semana en Brasil
- 2 hours ago
George Russell le mete PRESIÓN a Kimi Antonelli: "Espero esto en 2026"
- 2 hours ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre