Sergio Pérez

¡Responden la MAYOR POLÉMICA del fichaje de Checo Pérez por Cadillac!

Aloisio Hernández
Han aclarado una de las mayores polémicas con el fichaje de Sergio Pérez con Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Kym Illman, reconocido periodista europeo de la máxima categoría, habló en un TikTok sobre la verdad que hay detrás de la llegada del corredor mexicano con el equipo estadounidense.

"Cadillac no fichó a Sergio Pérez debido al enorme respaldo de patrocinio que él aportaría al equipo. ¡El equipo lo fichó por su experiencia en la F1!", reportó el experimentado insider.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

