F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 4 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Adrian Newey ha comparado su llegada a Aston Martin con aquella en la que se unió a Red Bull, haciendo un repaso de su carrera en la F1. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz se ha quejado constantemente del acoso de las cámaras de televisión a las novias de los pilotos durante las carreras y ha recibido una respuesta que no le va a gustar. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha reconocido uno de los factores que más acercaron al público argentino a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto sabe que sus resultados no han sido los mejores desde que llegó a Alpine, pero eso le ha hecho valorar más a la afición que lo apoya. ::: LEER MÁS
Cadillac ha entendido cuál fue uno de los mayores errores de Red Bull con Checo Pérez y está determinado a no repetirlos. ::: LEER MÁS
