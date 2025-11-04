close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV

F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV

Nazario Assad De León
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 4 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Adrian Newey ha comparado su llegada a Aston Martin con aquella en la que se unió a Red Bull, haciendo un repaso de su carrera en la F1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz se ha quejado constantemente del acoso de las cámaras de televisión a las novias de los pilotos durante las carreras y ha recibido una respuesta que no le va a gustar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha reconocido uno de los factores que más acercaron al público argentino a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto sabe que sus resultados no han sido los mejores desde que llegó a Alpine, pero eso le ha hecho valorar más a la afición que lo apoya. ::: LEER MÁS

Cadillac ha entendido cuál fue uno de los mayores errores de Red Bull con Checo Pérez y está determinado a no repetirlos. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

4412 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡Cadillac pondrá a Checo Pérez A LA PAR de Fernando Alonso y Aston Martin!
Cadillac

¡Cadillac pondrá a Checo Pérez A LA PAR de Fernando Alonso y Aston Martin!

  • hace 9 minutos
¡Responden la MAYOR POLÉMICA del fichaje de Checo Pérez por Cadillac!
Cadillac

¡Responden la MAYOR POLÉMICA del fichaje de Checo Pérez por Cadillac!

  • 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari SUFRE SALIDA de su alineación para 2026!
Ferrari

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari SUFRE SALIDA de su alineación para 2026!

  • Ayer 18:08
ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!
Alpine

ATENCIÓN: ¡Revelan PISTA de Alpine para el ANUNCIO de Franco Colapinto!

  • 2 hours ago
ESCÁNDALO: ¡Confirman CONSPIRACIÓN contra Checo en Cadillac!
Cadillac

ESCÁNDALO: ¡Confirman CONSPIRACIÓN contra Checo en Cadillac!

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV
Formula 1

F1 Hoy: Newey nombra a Alonso la solución necesitada; Sainz recibe desagradable respuesta de F1TV

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
25.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x