La respuesta de la F1 que hará ENFURECER a Carlos Sainz

Carlos Sainz se ha quejado constantemente del acoso de las cámaras de televisión a las novias de los pilotos durante las carreras y ha recibido una respuesta que no le va a gustar.

Dean Locke, director de transmisiones de la Fórmula 1 ha respondido ante las acusaciones de Sainz y otros pilotos de que se preocupan más en la presencia de sus parejas y sus reacciones que de lo que hacen en la pista.

"Tenemos la responsabilidad de mostrar toda la atmósfera del evento: lo que sucede en la pista, pero también lo que ocurre a su alrededor", señaló contundente Locke.

Con esto, las tomas hacia las novias y esposas de los pilotos no irán a ningún lado, y los corajes de Sainz y otros seguirán acumulándose.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

