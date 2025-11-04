Cadillac NO piensa cometer el gran error de Red Bull con Checo

Cadillac ha entendido cuál fue uno de los mayores errores de Red Bull con Checo Pérez y está determinado a no repetirlos.

Después de una salida rocosa de Red Bull, donde Pérez predijo con antelación la crisis que se avecinaba en el rendimiento del monoplaza de la escudería austriaca pero fue ignorado, Cadillac busca aprender de esa cualidad del mexicano.

Pat Symons, uno de los principales directivos del nuevo equipo de la parrilla para la siguiente temporada, ha señalado uno de los motivos por los que la información que de Checo sobre el monoplaza será clave para el éxito del año.

“Los cambios en el reglamento hacen que las carreras sean más tácticas en lugar de decidirlo todo de antemano, por lo que se necesitan pilotos que sean capaces de pensar estratégicamente al mismo tiempo que gestionan sus neumáticos y todo ese tipo de cosas”, señaló Symons.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

