F1 Hoy: Colapinto es tacado en Sudamérica; Checo es aplaudido por Bottas
F1 Hoy: Colapinto es tacado en Sudamérica; Checo es aplaudido por Bottas
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 4 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Valtteri Bottas ha destacado cómo es trabajar al lado de Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Valtteri Bottas ha resaltado que se encuentra en desventaja respecto a Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz expresó todo su apoyo para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Juan Pablo Montoya ha criticado duramente los méritos de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 y su asiento en Alpine. ::: LEER MÁS
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Colapinto es tacado en Sudamérica; Checo es aplaudido por Bottas
- hace 34 minutos
¡Se le fue con TODO! Verstappen responde a la severa acusación de Hamilton
- Hoy 07:13
Hamilton entrega su confesión MÁS HONESTA sobre Ferrari
- Hoy 07:03
Hamilton buscará evitar una nueva HUMILLACIÓN de Ferrari en Brasil
- Hoy 06:56
¿Tranquilidad para Antonelli? Steiner revela por qué Verstappen RECHAZÓ a Mercedes
- Hoy 06:46
Hamilton admite HORRIBLE sentimiento en su experiencia en Ferrari
- Hoy 06:36
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre