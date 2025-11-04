close global

F1 Hoy: Colapinto es tacado en Sudamérica; Checo es aplaudido por Bottas

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 4 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Valtteri Bottas ha destacado cómo es trabajar al lado de Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas ha resaltado que se encuentra en desventaja respecto a Checo Pérez en Cadillac para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz expresó todo su apoyo para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Juan Pablo Montoya ha criticado duramente los méritos de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 y su asiento en Alpine. ::: LEER MÁS

