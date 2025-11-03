F1 Hoy: Sainz recibe fuerte acusación en su contra; Checo remarca el arrepentimiento de Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 3 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de la Ciudad de México ofreció momentos intensos, aunque el desenlace se volvió anticlimático tras la salida de la virtual safety car, motivada por el accidente de Carlos Sainz. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha podido levantar su primer título desde que es piloto de Cadillac, aún sin haber estado al frente del monoplaza, aún. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha señalado que hay muchas cosas que sucedieron dentro de Red Bull, pero prefiere no contarlas para no exhibir a la escudería. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha dejado claro que Red Bull se arrepiente profundamente de haberlo dejado ir y no tenerlo para esta temporada como piloto. ::: LEER MÁS
