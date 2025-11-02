Sainz, acusado de ARRUINAR el GP de México

El Gran Premio de la Ciudad de México ofreció momentos intensos, aunque el desenlace se volvió anticlimático tras la salida de la virtual safety car, motivada por el accidente de Carlos Sainz.

En el podcast de GPFans Raceteam, el presentador Nicolás Quarles van Ufford y el redactor Brian van Hinthum analizan cada detalle de lo ocurrido.

Durante la carrera se respiraba emoción a flor de piel. A lo largo de la competición se presenciaron maniobras audaces y, poco a poco, el ambiente se cargó de expectativa mirando hacia la gran recta final. Max Verstappen y Oscar Piastri parecían a punto de lanzar un ataque decisivo contra sus rivales.

Quarles van Ufford describe la escena: "Todo se encaminaba hacia un gran final. Teníamos a Verstappen justo detrás de Leclerc, pisándole los talones, y a Piastri ganándole terreno a Bearman... cuando de repente aparece la virtual safety car."

Gritos a la televisión

Brian van Hinthum no escatimó en emociones y comentó: "Estuve gritando a mi televisor, pues no podía creer lo que veía. Dije enseguida: '¡Qué deporte tan frustrante a veces!' Es una disciplina fascinante, pero cuando suceden estos incidentes te sientes totalmente inmerso en la carrera".

"Sin duda, fue una de las competiciones más emocionantes del año: hubo espectáculo, ingeniosas estrategias tácticas, adelantamientos impresionantes y momentos críticos en la radio de equipo. Se notaba cómo los márgenes entre Verstappen y Piastri se estrechaban y se hacía creíble que aún podían ganar. Verstappen estaba en modo DRS y quedaban apenas una ronda y media."

El redactor añadió: "Pensabas que todo se decidiría en la última vuelta, y la afición ya se emocionaba de pie. Eso se notaba especialmente por lo aliviado que estaba Leclerc en su entrevista en el podio".

"Todos se dieron cuenta de que, sin la virtual safety car, no habría logrado el segundo puesto. Cuando sucede algo así, te preguntas: '¿Cómo puede ser?'". Quarles van Ufford señaló además el impacto para Norris: "Para él ha sido doble golpe. Tanto Verstappen, que se quedó sin esos tres puntos, como Piastri, que perdió dos, complicaron aún más sus aspiraciones."

