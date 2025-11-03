Checo señala el mayor ARREPENTIMIENTO de Red Bull con él

Checo Pérez ha dejado claro que Red Bull se arrepiente profundamente de haberlo dejado ir y no tenerlo para esta temporada como piloto.

Después de un decepcionante cierre de temporada en 2024, Red Bull eligió darle prioridad a Liam Lawson y deshacerse de Checo, en uno de los peores errores que se recuerde de la escudería, con Lawson durando en el asiento solo dos carreras y su reemplazo Tsunoda rindiendo muy mal después.

Esto sólo hizo que se revalorara la reputación del mexicano, que ahora como nuevo piloto de Cadillac, defiende lo vivido con los austriacos.

"Yo creo que sin duda se arrepienten en Red Bull, pero era algo que nadie sabía, que nadie entendía y era muy fácil culpar al piloto de lo que pasaba y era la ruta fácil, la escapatoria fácil del equipo", señaló Checo para TUDN.

"Y cuando ves hoy en día los resultados del equipo que han tenido creo que tiene mucho más valor todos esos años que tuve tanto éxito en RedBull", finalizó.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

