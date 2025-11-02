Checo gana su primer TÍTULO con Cadillac

Checo Pérez ha podido levantar su primer título desde que es piloto de Cadillac, aún sin haber estado al frente del monoplaza, aún.

Después de su anuncio como piloto principal para Cadillac F1 en la temporada debut de la escudería en 2026, el mexicano fue parte de múltiples compromisos comerciales del equipo.

Uno de ellos, como parte de ser una escudería estadounidense, es haber tirado la primera bola para los Dodgers de Los Angeles en la MLB al asistir como invitado especial del equipo.

Ayer, los Dodgers se coronaron dramáticamente como campeones de la Serie Mundial, y Checo no dudó en felicitar al equipo angelino a través de una publicación en sus diferentes canales de redes sociales.

"Campeones consecutivos!! 💙⚾️, Felicitaciones @Dodgers y @YamamotoY33188, ¡Qué monstruosa carrera de MVP! 🔥. Felicitaciones también a #TWGSports 💪", escribió el piloto mexicano.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

