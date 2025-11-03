Checo Pérez Hoy: Exhibe a Red Bull; Gana título con Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 2 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez espera con gran entusiasmo su regreso a la Fórmula 1 junto a Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha podido levantar su primer título desde que es piloto de Cadillac, aún sin haber estado al frente del monoplaza, aún. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha señalado que hay muchas cosas que sucedieron dentro de Red Bull, pero prefiere no contarlas para no exhibir a la escudería. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha dejado claro que Red Bull se arrepiente profundamente de haberlo dejado ir y no tenerlo para esta temporada como piloto. ::: LEER MÁS
