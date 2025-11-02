La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

Franco Colapinto ha tenido una temporada muy complicada y la noticia de Alpine para 2026 podría no caerle de la mejor manera.

De acuerdo con la información de AlpineClub_esp, el equipo francés acortará las vacaciones que tendrá el corredor argentino una vez que termine el Campeonato Mundial 2025: "Dos semanas: ese es el tiempo de descanso que tendrán Pierre Gasly y Franco Colapinto antes del inicio de la temporada 2026 (aproximadamente del 15 de diciembre al 1 de enero).

"Dado que 2026 marcará el mayor cambio de reglamento en la historia de la Fórmula 1, los pilotos deben comenzar su preparación física y trabajar en Enstone ya el 1 de enero para estar listos para los primeros tests en pista del A526 en Barcelona el 26 de enero.

"El equipo ya trabaja a destajo para estar preparado para 2026. David Sánchez no ha participado en ninguna carrera en varios meses y dedica su tiempo en la fábrica al diseño del A526. Los pilotos tendrán muy poco descanso una vez que finalice la temporada en el Gran Premio de Abu Dabi (7 de diciembre)", afirmaron.

Relacionado: Los números de la PALIZA de Franco Colapinto a Pierre Gasly en Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!