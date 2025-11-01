Los números de la PALIZA de Franco Colapinto a Pierre Gasly en Alpine

Franco Colapinto le ha dado una paliza a Pierre Gasly en Alpine y los números sobre su temporada reflejan el gran talento del argentino.

DeltaData, una cuenta de X.com especializada en estadísticas de la Fórmula 1, compartió los números y datos sobre el mano a mano entre el corredor argentino y su compañero de equipo.

Destacó que Colapinto le ha ganado 9-2 a Gasly en las últimas carreras, si consideramos el ritmo de cada uno en aire limpio. Es decir, Franco ha sido 0.035 segundos más rápido que Pierre.

Puede parecer que la diferencia no sea significante; sin embargo, es de llamarse la atención porque en el equipo francés han dejado muy claro que Pierre Gasly es el líder de su escudería y el centro del proyecto.

Por lo tanto, es de mucho mérito y explica por qué Franco Colapinto consiguió su renovación con Alpine para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, con un anuncio esperado en los próximos días.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

