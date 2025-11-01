BREAKING: ¡Ferrari se llevaría a ESTRELLA de Mercedes!

Un nuevo bombazo en la Fórmula 1 ha caído porque George Russell podría acabar en Ferrari si es que la escudería decide no continuar con Lewis Hamilton, su ex compañero de equipo en Mercedes.

De acuerdo con información de Corriere della Sera, la escudería de Maranello podría recibir al piloto británico en caso de Mercedes se decida por fichar a Max Verstappen: "Si Verstappen decide llegar a un acuerdo con Toto Wolff, quien lleva tiempo esperando un "sí", sería Russell, recién renovado, quien se marcharía.

"¿Adónde? A Red Bull, a Aston Martin, incluso a Ferrari, donde al parecer goza de gran prestigio. Sí, Ferrari. Horner en Maranello, olvidémonos: hablamos de un directivo que no tiene ninguna intención de rendir cuentas a un jefe.

"Es poco probable que Hamilton aguante otra temporada decepcionante; Leclerc, a pesar de su gran cariño por Mercedes, podría decidir irse. La posibilidad que reabre el monopolio: ¿Mercedes? ¿Aston Martin? Son dos equipos punteros, y Charles podría encontrar trabajo donde Verstappen no acabe", reportaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

