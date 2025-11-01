TODOS los posibles reemplazos de Lewis Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton no consigue el título mundial en 2025, por lo que su ansiado octavo campeonato aún se mantiene como un futuro por conquistar. La incertidumbre sobre una eventual oportunidad en 2026 aumenta la expectación, y en caso de que el británico se retire tras 2025 o 2026, surge la pregunta: ¿quiénes serían sus sucesores naturales?

Si Hamilton opta por retirarse o cambiar de rumbo tras la temporada 2026, se abrirá un abanico de posibilidades para Ferrari, dado que quedan menos de cinco pilotos con contrato para 2027.

Esto permitirá una selección mucho más amplia, en la que incluso nombres como Max Verstappen podrían entrar en consideración, especialmente si Red Bull y Ford continúan con dificultades en 2026 y el piloto belga activa su cláusula.

Además, candidatos como Carlos Sainz, Alexander Albon y George Russell ya han sido vinculados con la escudería italiana para la temporada 2027. Pero Lars Leeftink de GPFans ha enumerado a los posibles reemplazos naturales del siete veces campeón del mundo.

Oliver Bearman

Oliver Bearman se perfila como el candidato ideal dentro de Ferrari para heredar el legado de Hamilton. El británico llamó la atención en la Fórmula 3 en 2022 al terminar tercero en el campeonato y luego continuó su ascenso en la F2 en 2023 y 2024, donde sumó siete victorias en total.

En 2025 debutó en la F1 con Haas, un equipo que utiliza motores Ferrari, y actualmente se posiciona en el puesto 13 con 32 puntos, habiendo obtenido puntuación en siete fines de semana seguidos. Su vínculo con Ferrari lo convierte en una opción muy interesante para el futuro.

Rafael Câmara

Rafael Câmara replicó en 2025 lo que logró Gabriel Bortoleto en 2024 al coronarse campeón en su temporada debut en la F3. El brasileño salió victorioso en cuatro carreras y se mostró sumamente regular durante la temporada, alcanzando el título con 166 puntos.

Para 2026 se proyecta en la F2, donde se espera que, al igual que en la etapa anterior, se imponga y logre el campeonato de inmediato.

Dino Beganovic

El sueco Dino Beganovic se ha hecho un nombre en las categorías de F3 y F2. Con Prema en la F3 en 2023 y 2024, consiguió dos victorias y culminó en dos ocasiones en el sexto puesto del campeonato.

Tras un breve acercamiento a la F2 en 2024, completó su primera temporada completa en 2025 en esa categoría, consiguiendo una victoria, cuatro podios y alcanzando provisionalmente el puesto 8 con 96 puntos.

Además, se ha hecho notar en sesiones de entrenamientos libres en F1, lo que confirma que sigue muy presente en el radar.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

