¡Lewis Hamilton SE COMPARA con Quentin Tarantino!

Lewis Hamilton se ha comparado con Quentin Tarantino, uno de los mejores directores en la historia del cine.

Hablando en una entrevista con Ferrari.com, el siete veces campeón del mundo se pronunció sobre sus proyectos cinematográficos: "Tenemos algunas ideas. Estoy en proceso de desarrollarlas, pero contar historias es algo que me apasiona.

"Más que nunca, necesitamos historias inspiradoras, dados los tiempos difíciles que vivimos. Me encanta la comedia y tengo una idea concreta para una serie de televisión.

"Estoy trabajando en un par de ideas para películas de animación, y desde que se estrenó la película de F1, hemos recibido muchísimas noticias, es una locura. Pero no se trata de hacer muchísimos proyectos, sino más bien como Quentin Tarantino: calidad antes que cantidad", señaló.

Relacionado: Lewis Hamilton revela su MAYOR ANGUSTIA en Ferrari

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!