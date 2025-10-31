Lewis Hamilton revela su MAYOR ANGUSTIA en Ferrari

Lewis Hamilton abrió sus sentimientos y compartió cuál es una de sus principales angustias de su paso por Ferrari.

En una entrevista con Ferrari.com, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente: "Para ser sincero, me preocupaban las diferencias culturales, pero al llegar aquí te das cuenta de que todo el mundo es muy abierto de mente. Al final, se trata de personas. Cuando se crean puentes, todo lo demás desaparece.

"Es un lugar muy especial. El rojo es uno de mis colores favoritos. Ferrari representa la historia, el emblema y lo que simboliza. Los coches son obras maestras. Es el idioma, la cultura, la gastronomía. Es la forma en que los italianos expresan su pasión por todo.

"Con el paso de los años, se han integrado diferentes culturas y han atraído a personas de todos los ámbitos, pero en esencia, Ferrari es italiana. Nunca pensé que conseguiría un puesto aquí", reveló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

