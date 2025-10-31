EXPLOTAN en Italia contra Lewis Hamilton por error con Ferrari

Los medios italianos no han sido indulgentes con el error que le costó a Lewis Hamilton una penalización de 10 segundos en el Gran Premio de México.

Hamilton y Verstappen se batieron rueda a rueda por el tercer puesto, lo que provocó que el británico se bloqueara en la curva 4. El piloto se salió de la pista y recortó la curva sobre la vía de escape, logrando salir considerablemente por delante de Verstappen.

Además, no consiguió recuperar la posición cuando Ollie Bearman adelantó al neerlandés. Tras analizar la situación, los comisarios de la FIA impusieron a Hamilton una penalización de 10 segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja indebida.

La publicación italiana Corriere della Sera no se mostró comprensiva con el piloto, otorgándole una puntuación baja de cinco sobre diez en el Gran Premio de México. En su opinión, el error en la curva 4 fue “inaceptable”. “Él es el único que paga por el caos que se desató tras el inicio”, destacaron, añadiendo que la sanción de 10 segundos en boxes, por no reincorporarse por la ruta obligatoria tras su salida al césped, le quedó más que justificada.

No obstante, el medio concluyó con una nota algo positiva, destacando que esos cuatro puntos son esenciales para que Ferrari recupere el segundo puesto en el campeonato de constructores, a tan solo un punto de la competencia.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

