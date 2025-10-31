close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

¡Checo Pérez confiesa sus OPCIONES de RETIRO de la F1!

¡Checo Pérez confiesa sus OPCIONES de RETIRO de la F1!

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

Sergio Pérez ha hablado en una entrevista sobre la posibilidad de acabar su carrera en la Fórmula 1.

El corredor mexicano, en una charla con SkySports, comentó lo que hay detrás de su decisión de regresar a la máxima categoría con Cadillac: "No, la verdad es que me llevó un tiempo. Me llevó unos seis meses. Quería volver para terminar mi carrera como es debido, pero al mismo tiempo pensaba: "¿De verdad importa?".

"Si no encuentro el proyecto adecuado, la motivación adecuada para volver, ni siquiera lo iba a considerar por un segundo", comentó el corredor nacido en Jalisco.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Valtteri Bottas revela TRAICIÓN a Checo Pérez y Cadillac!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Sergio Pérez Cadillac

