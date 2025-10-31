Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026
Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 30 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: "En cuanto firmé mi salida de Red Bull, supe que ese pobre tipo el que venga aquí". ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar al mexicano. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ¡Destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: El NUEVO GOLPE del mexicano a Red Bull tras fichar con Cadillac. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026
- Hoy 02:00
CONFIRMADO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar a Checo Pérez
- Ayer 21:00
Colapinto Noticias Hoy: Se burla de Alpine; Recibe fuerte acusación; Nuevo ataque de Europa
- Hoy 01:00
El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac
- Hoy 00:00
¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!
- Ayer 23:00
¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!
- Ayer 22:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre