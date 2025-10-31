close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Happy Sergio Perez

Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026

Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026

Aloisio Hernández
Happy Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 30 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "En cuanto firmé mi salida de Red Bull, supe que ese pobre tipo el que venga aquí". ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO - Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: El NUEVO GOLPE del mexicano a Red Bull tras fichar con Cadillac. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

2470 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026

  • Hoy 02:00
CONFIRMADO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar a Checo Pérez
Cadillac

CONFIRMADO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar a Checo Pérez

  • Ayer 21:00
Colapinto Noticias Hoy: Se burla de Alpine; Recibe fuerte acusación; Nuevo ataque de Europa
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Se burla de Alpine; Recibe fuerte acusación; Nuevo ataque de Europa

  • Hoy 01:00
El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac
Cadillac

El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac

  • Hoy 00:00
¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!
Cadillac

¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!

  • Ayer 23:00
¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!
Alpine

¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre
 Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
2.500+ views

Colapinto recibe imponente APODO desde Italia

  • 13 octubre
 Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
2.500+ views

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos

  • 18 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x