Valtteri Bottas habría usado a Mercedes para ayudar a Sergio Pérez y Cadillac para su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de la edición italiana de Motorsport, el corredor finlandés recopiló datos para la escudería estadounidense con un monoplaza del equipo alemán.

Esto fue lo que reportaron: "Pirelli ha completado en Ciudad de México las pruebas de preparación de neumáticos 2026. El equipo de Brackley ha desplegado a Valtteri Bottas y Frederik Vesti, los pilotos de pruebas llamados a conducir el W16 convertido en coche de mula.

"El finlandés, muy probablemente, condujo una flecha negra plateada por última vez y la Casa de la Estrella hizo indirectamente un... regalo también al Cadillac. Valtteri, habiendo podido conducir durante gran parte del día, pudo evaluar los compuestos más suaves de Pirelli desde el C6 hasta el C3.

"Pudo recopilar información útil para transferir a Mercedes, pero también para su próximo equipo. Todo correcto, que quede claro, porque se intenta facilitar la difícil entrada del undécimo equipo en el Circo", informaron

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

