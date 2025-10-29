¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!

Sergio Pérez aclaró una de las dudas más grandes que hay entorno a su futuro en la Fórmula 1 y su posible retiro de la máxima categoría.

El piloto de Cadillac para la temporada 2026 fue entrevistado por Forbes y ahí se pronunció con respecto a sus próximos pasos: "Es muy temprano para pensar en el futuro a largo plazo.

"Mi enfoque tiene que estar más que nunca en el presente, en que el auto sea lo más competitivo posible, lo más pronto posible. Estaría en un error si ese no fuera mi enfoque.

"Hoy solo pienso en trabajar con liderazgo, motivar a cada uno de los miembros del equipo y ser pieza importante en el desarrollo de un equipo que está confiando en mí”, comentó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

