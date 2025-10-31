El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac

Sergio Pérez lanzó un nuevo golpe a Red Bull Racing tras fichar por Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano, en una charla con Motorsport.com, habló sobre la gran diferencia que ha encontrado al cambia de equipo para el próximo campeonato mundial de la máxima categoría.

Esto fue lo que declaró: “El año pasado fue difícil, pero sé lo bueno que puedo ser en el entorno adecuado. La gente se sorprenderá de lo competitivo y lo bien que estaré en mi regreso…

"Siento que todavía tengo un punto importante que demostrar en mi carrera", apuntó el piloto nacido en Jalisco.

Relacionado: ¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!