¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!

Sergio Pérez destapó una enorme ventaja que tendrá para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Cadillac.

En palabras publicadas por Motorsport, el corredor mexicano nacido en Jalisco habló de la preparación que llevará a cabo para su regreso en la próxima temporada de la máxima categoría.

Esto fue lo que dijo: “El objetivo es trabajar con todo el equipo y conocernos mutuamente…eso también me ayudará a volver a coger ritmo antes de que comiencen las pruebas oficiales.

"Por suerte, el próximo año habrá mucho tiempo para probar antes de la primera carrera. Por eso creo que volveré a estar rápido muy pronto", señaló el competidor número 11.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

