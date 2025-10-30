F1 Hoy: Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine; Cadillac se inspira en McLaren

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 30 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ahora se reveló el momento exacto en el que la escudería tomó la decisión con el corredor argentino. ::: LEER MÁS

Cadillac estaría tomando inspiración de McLaren y siguiendo sus pasos de cara a su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Una voz reconocida dentro de la Fórmula 1 en Latinoamérica aseguró que los logros de Franco Colapinto en Alpine no son destacados debido al pésimo rendimiento del equipo. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez aclaró una de las dudas más grandes que hay en torno a su futuro en la Fórmula 1 y su posible retiro de la máxima categoría. ::: LEER MÁS

