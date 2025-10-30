F1 Hoy: Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine; Cadillac se inspira en McLaren
F1 Hoy: Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine; Cadillac se inspira en McLaren
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 30 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ahora se reveló el momento exacto en el que la escudería tomó la decisión con el corredor argentino. ::: LEER MÁS
Cadillac estaría tomando inspiración de McLaren y siguiendo sus pasos de cara a su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
Una voz reconocida dentro de la Fórmula 1 en Latinoamérica aseguró que los logros de Franco Colapinto en Alpine no son destacados debido al pésimo rendimiento del equipo. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez aclaró una de las dudas más grandes que hay en torno a su futuro en la Fórmula 1 y su posible retiro de la máxima categoría. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026
- Hoy 02:00
CONFIRMADO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar a Checo Pérez
- Ayer 21:00
Colapinto Noticias Hoy: Se burla de Alpine; Recibe fuerte acusación; Nuevo ataque de Europa
- Hoy 01:00
El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac
- Hoy 00:00
¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!
- Ayer 23:00
¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!
- Ayer 22:00
