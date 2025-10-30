close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine; Cadillac se inspira en McLaren

F1 Hoy: Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine; Cadillac se inspira en McLaren

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 30 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se aseguró un nuevo contrato en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y ahora se reveló el momento exacto en el que la escudería tomó la decisión con el corredor argentino. ::: LEER MÁS

Cadillac estaría tomando inspiración de McLaren y siguiendo sus pasos de cara a su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Sergio Pérez. ::: LEER MÁS

Una voz reconocida dentro de la Fórmula 1 en Latinoamérica aseguró que los logros de Franco Colapinto en Alpine no son destacados debido al pésimo rendimiento del equipo. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez aclaró una de las dudas más grandes que hay en torno a su futuro en la Fórmula 1 y su posible retiro de la máxima categoría. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

2469 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Provoca traición de Bottas; Palo a Red Bull; Ventaja para 2026

  • Hoy 02:00
CONFIRMADO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar a Checo Pérez
Cadillac

CONFIRMADO: Valtteri Bottas TRAICIONA a Mercedes para ayudar a Checo Pérez

  • Ayer 21:00
Colapinto Noticias Hoy: Se burla de Alpine; Recibe fuerte acusación; Nuevo ataque de Europa
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Se burla de Alpine; Recibe fuerte acusación; Nuevo ataque de Europa

  • Hoy 01:00
El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac
Cadillac

El NUEVO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull tras fichar con Cadillac

  • Hoy 00:00
¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!
Cadillac

¡Checo Pérez destapa ENORME VENTAJA para la F1 2026!

  • Ayer 23:00
¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!
Alpine

¡Franco Colapinto SE BURLA del desastre de Alpine!

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre
 Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
2.500+ views

Colapinto recibe imponente APODO desde Italia

  • 13 octubre
 Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
2.500+ views

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos

  • 18 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x