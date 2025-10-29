REVELADO: Checo señala las grandes DESVENTAJAS de estar en Red Bull F1

Checo Pérez ha revelado uno de los aspectos que más perjudican a los pilotos de Red Bull que no se llaman Max Verstappen.

Ahora que ha salido de la escudería austriaca y ha firmado por Cadillac, el piloto mexicano ha develado muchas de las cosas que suceden tras bambalinas en los manejos de Red Bull.

En entrevista con Karun Chandook, el piloto mexicano habló sobre lo que hay que sacrificar deportivamente al momento de ser parte de Red Bull.

"Como piloto, es realmente difícil, porque tienes que estar pensando constantemente en cómo conducirlo, y cuando piensas constantemente en cómo conducir el coche, sabes lo que pasa", mencionó Checo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

