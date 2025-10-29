Alpine habría tomado una decisión que perjudicó de forma importante a Franco Colapinto en el pasado fin de semana del Gran Premio de México.

Según lo dicho por la reconocida cuenta AlpineClub_esp, la escudería francesa realizó importantes sacrificios con el corredor argentino durante la pasada carrera: "Alpine no había previsto ningún componente para mejorar la refrigeración del coche en México, a diferencia de los demás equipos.

"El motivo es que Alpine está dedicando todos los recursos posibles a 2026, incluso si eso supone arriesgarse a tener problemas de fiabilidad en carrera. Esto fue motivo de gran preocupación en el box de Alpine y explica en parte por qué los Alpine quedaron tan rezagados respecto al resto de la parrilla", revelaron.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

