close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto

Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 27 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó muy molesto el Gran Premio de México, especialmente contra otro piloto de la parrilla, Lance Stroll. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto no tuvo una de las mejores carreras en el Gran Premio de México, terminando de nuevo en la parte trasera de la parrilla, por lo que analizó su situación. ::: LEER MÁS

Bizarrap, uno de los mayores patrocinadores de Franco Colapinto, ha perdido total confianza en el argentino y lo ha hecho saber en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada igual o mejor al de Pierre Gasly, y aunque no ha logrado sumar puntos, Flavio Briatore seguramente estará poniendo mucha atención a esto. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

2132 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin
Formula 1

F1 Hoy: Alonso acusa favoritismos de la FIA; Colapinto estalla contra Aston Martin

  • hace 37 minutos
F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton
Formula 1

F1 Hoy: Lando Norris es nuevo líder; Checo Pérez exhibe a Lewis Hamilton

  • Hoy 02:57
F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Exhibe a Hamilton y Leclerc; Afecta al Gran Premio de México

  • Hoy 01:33
Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto

  • Hoy 00:16
Alonso REVIENTA contra favoritismos de la FIA
Formula 1

Alonso REVIENTA contra favoritismos de la FIA

  • Ayer 22:30
La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México
Formula 1

La FIA justifica haber AFECTADO a Verstappen en el GP de México

  • Ayer 21:23
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 9 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x