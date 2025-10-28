Franco Colapinto Hoy: Obstáculos en el Gran Premio de México; Explota contra otro piloto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 27 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó muy molesto el Gran Premio de México, especialmente contra otro piloto de la parrilla, Lance Stroll. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto no tuvo una de las mejores carreras en el Gran Premio de México, terminando de nuevo en la parte trasera de la parrilla, por lo que analizó su situación. ::: LEER MÁS

Bizarrap, uno de los mayores patrocinadores de Franco Colapinto, ha perdido total confianza en el argentino y lo ha hecho saber en el Gran Premio de México. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada igual o mejor al de Pierre Gasly, y aunque no ha logrado sumar puntos, Flavio Briatore seguramente estará poniendo mucha atención a esto. ::: LEER MÁS

